المتوسط:

قال مدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياه والصرف الصحى بسرت المهندس سعيد الغرشة، إنَّ مدينة سرت تشهد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، نقصا حادا في إمدادات مياه الشرب بسبب إغلاق خطوط الإمداد المائي من خزان أجدابيا شرقا.

وأضاف الغرشة، أنَّ سبب نقص المياه يعود إلى غلق الإمدادات المائية من خزان أجدابيا الرئيسي باتجاه مدينة سرت مما سبب شحا للمياه وإرباكا كبيرا.

The post مسؤول بسرت: المدينة تشهد نقصًا حادًا في إمدادات مياه الشرب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية