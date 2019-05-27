انطلاق حملة “فينا الخير” لمساعدة المحتاجين بدرنة

تجمع فريق حملة “فينا الخير” أمام مصرف الوحدة في مدينة درنة لإطلاق مبادرته الجديدة المتمثلة بفكرة غسيل السيارات التي يعود ريعها للأسر المحتاجة في المدينة.

وتفاعل الأهالي مع نشاط هذه الحملة الذي يمتد على مدى 3 أيام في الأسبوع وقاموا بالتوجه إلى مكانها لغسل سياراتهم لإنجاحها.

هذا وتتواصل الجهود ليستمر العمل الخيري من قبل الفرق التطوعية الخيرية والأهالي لتقديم المساعدات لكل محتاج في مدينة درنة.

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع استمرار شهر رمضان الذي يشهد العديد من الفعاليات والحملات.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير مدينة درنة من العناصر الإرهابية والإجرامية التي كانت تسيطر عليها لوقت طويل.

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