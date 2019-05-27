اخبار ليبيا الان

موظفو الخدمات العامة بنغازي يطالبون بمرتباتهم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظم موظفو شركة الخدمات العامة في مدينة بنغازي وقفة احتجاجية أمام فندق “تيبستي”.

وطالب الموظفون مجلس النواب والحكومة المؤقتة بالإسراع في صرف مرتباتهم المتأخرة.

وأشار الموظفون إلى أن هذه المرتبات لم يتم صرفها منذ ما يقارب الـ3 سنوات وهو ما يحتم الإسراع في الصرف.

يشار إلى أن الموظفين في شركة الخدمات العامة في مدينة بنغازي ينظمون بين الحين والآخر وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة التي لم تعيقهم عن الاستمرار في أعمالهم الروتينية مؤكدين أنهم لا يمتلكون أي موارد مالية بخلاف هذه المرتبات.

هذا وتواجه الحكومة المؤقتة بعض المعوقات في الحصول على الأموال لكون المتحكم بالصرف هو المصرف المركزي في طرابلس وليس نظيره في البيضاء الخاضع لسلطة مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك