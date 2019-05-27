موظفو الخدمات العامة بنغازي يطالبون بمرتباتهم

نظم موظفو شركة الخدمات العامة في مدينة بنغازي وقفة احتجاجية أمام فندق “تيبستي”.

وطالب الموظفون مجلس النواب والحكومة المؤقتة بالإسراع في صرف مرتباتهم المتأخرة.

وأشار الموظفون إلى أن هذه المرتبات لم يتم صرفها منذ ما يقارب الـ3 سنوات وهو ما يحتم الإسراع في الصرف.

يشار إلى أن الموظفين في شركة الخدمات العامة في مدينة بنغازي ينظمون بين الحين والآخر وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف مرتباتهم المتأخرة التي لم تعيقهم عن الاستمرار في أعمالهم الروتينية مؤكدين أنهم لا يمتلكون أي موارد مالية بخلاف هذه المرتبات.

هذا وتواجه الحكومة المؤقتة بعض المعوقات في الحصول على الأموال لكون المتحكم بالصرف هو المصرف المركزي في طرابلس وليس نظيره في البيضاء الخاضع لسلطة مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه.

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