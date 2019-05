«تعليم الوفاق»: تنفيذ مشروع بناء مكتبة إلكترونية خلال 2019

المتوسط:

أعلنت وزارة التعليم لحكومة الوفاق الوطني، عن تنفيذ مشروع بناء مكتبة إلكترونية خلال نشاطها للعام 2019، تغطي جميع المجاﻻت والعلوم لدعم العملية التعليمية وتلبية احتياجات الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية والكليات والمعاهد الثقنية، من مجالات ودوريات علمية وكتب ومراجع ورسائل ماجستير ودكتوراه وتوفير الكتب المنهجية والمرجعية للطﻻب في مختلف التخصصات .

كما أنه على الشركات المحلية والدولية المتخصصة التي ترى في نفسها الكفاءة والقدرة في تنفيذ المشاريع وفق الشروط والمستندات المدونة في نص الإعلان التقدم بمستنداتها لمركز المعلومات والتوثيق التابع للوزارة بمنطقة حي الأندلس.

