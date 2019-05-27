المدعي العام العسكري: الطيار المرتزق جند ضمن عملية منظمة لبناء قوة جوية في مصراتة

ليبيا – قال عضو مكتب المدعي العام العسكري بالجيش عادل الحضيري إن الطيار المرتزق جيمي ريس نقل بعد القبض عليه إلى سجن في بنغازي وإعترف بمعلومات خطيرة.

الحضيري أوضح في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية أمس الأحد أن الطيار المرتزق كشف عن أن تجنيده كمرتزق في قاعدة الكلية الجوية في مصراتة لم يكن فردياً بل كان ضمن عملية منظمة بدأت منذ أكثر من أربع سنوات بهدف بناء قوة جوية بالمدينة بعد أن رفض الطيارون الليبيون القتال مع من وصفهم بـ”الميليشيات الإسلامية” التي تسيطر على المدينة.

وأشار عضو مكتب المدعي العام إلى أن الطيار البرتغالي ذكر بأن هناك طيارين ومهندسي طيران وفنيين من الإكوادور وفنيين يعملون في القاعدة منذ 2014 إضافة إلى طيارين آخرين من البرتغال”، لافتاً إلى أن الطيار المرتزق إعترف بأن قاعدة الكلية الجوية بمصراتة تحتوي على طيارين وفنيين مرتزقة من البرتغال وأوكرانيا والإكوادور.

وإعترف المرتزق نقلا عن الحضيري :”هناك طيار مرتزق آخر شارك في معارك سرت في يونيو 2016 وسقطت طائرته الميراج غرب المدينة ما أسفر عن مقتله”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية