المجربي يخاطب سيالة بشأن إحاطة سلامة

وجه مبعوث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالأمم المتحدة المهدي المجربي رسالة سرية لوزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة.

ووفقا لصحيفة المرصد الإلكترونية فقد كان مضمون الرسالة بشأن الإحاطة التي تقدم بها المبعوث الأممي غسان سلامة لمجلس الأمن الدولي في الــ21 من مايو الجاري خلال جلسة مغلقة للمجلس بعد جلسة مفتوحة.

وأشار المجربي إلى وجود نقاط قدمها سلامة في الجلسة المغلقة تختلف عن بعض ما قدمه في الجلسة المفتوحة ناقلا لسيالة أن المبعوث الأممي أكد لأعضاء مجلس الأمن الدولي بعض النقاط أهمها وجود معلومات استخباراتية تفيد باستعانة أحد طرفي القتال بمجموعات إرهابية من مدينة إدلب السورية في إشارة منه لأطراف موالية لحكومة الوفاق.

وتأتي هذه المستجدات رغم اتهام قائد الجيش الوطني للمبعوث الأممي غسان سلامة بالانحياز في الصراع الدائر في ليبيا.

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