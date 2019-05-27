اخبار ليبيا الان

بدء مشروع المساحات الصديقة الآمنة في عين زارة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شرعت مدرسة الطليعة التابعة لمراقبة تعليم عين زارة بتفعيل مشروع المساحات الصديقة الآمنة كواحدة من 4 مدارس تم اختيارها للاشتراك في هذا المشروع.  

وشهد تفعيل المشروع بحسب بيان صادر عن إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة تعليم الوفاق بداية موفقة لجميع الأطفال الحاضرين ممن ينتمون إلى فئات عمرية متفاوتة مؤكدا تضمن برنامج المشروع رياضة كرة القدم وألعاب تمييز الألوان وتفكيك وتركيب الألعاب.

وأضاف البيان أن هذا المشروع يوفر للأطفال فرصا للتطوير واللعب والتعلم وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة صديقة للتخفيف من حجم الضغوطات النفسية في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لا سيما على تخوم العاصمة طرابلس التي تشهد معارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك