بدء مشروع المساحات الصديقة الآمنة في عين زارة

شرعت مدرسة الطليعة التابعة لمراقبة تعليم عين زارة بتفعيل مشروع المساحات الصديقة الآمنة كواحدة من 4 مدارس تم اختيارها للاشتراك في هذا المشروع.

وشهد تفعيل المشروع بحسب بيان صادر عن إدارة الدعم والإرشاد النفسي بوزارة تعليم الوفاق بداية موفقة لجميع الأطفال الحاضرين ممن ينتمون إلى فئات عمرية متفاوتة مؤكدا تضمن برنامج المشروع رياضة كرة القدم وألعاب تمييز الألوان وتفكيك وتركيب الألعاب.

وأضاف البيان أن هذا المشروع يوفر للأطفال فرصا للتطوير واللعب والتعلم وتعزيز المرونة والمهارات في بيئة آمنة صديقة للتخفيف من حجم الضغوطات النفسية في ظل هذه الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لا سيما على تخوم العاصمة طرابلس التي تشهد معارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

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