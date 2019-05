652 قتيلاً حصيلة قتلى معارك طرابلس

المتوسط:

أفادت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة القتلى في المعارك الدائرة منذ أوائل الشهر الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، بين قوات الجيش الليبي والميليشيات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، “ارتفعت حصيلة ضحايا النزاع المسلح في طرابلس في ليبيا إلى 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا”.

​وتشهد مناطق في طرابلس وما حولها معارك مسلحة منذ 4 أبريل الماضي، على إثر إطلاق القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس.

