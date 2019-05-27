الإعلان عن الفائزين بجائزة مفتاح بوزيد للصحافة

بنغازي-العنوان

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة مفتاح بوزيد للصحافة اليوم الإثنين عن الفائزين بالجائزة في فرعيها (التقديرية والتشجيعية) وذلك في دورتها الثالثة لهذا العام 2019.

ونال الجائزة “التقديرية” بالمناصفة كل من الصحفي، محمود البوسيفي، وعميد المصورين، محمد كرازة.

كما نالت أيضًا الصحفيتين ريم امراجع العبدلي ورجاء عمر الشيخي بالمناصفة الجائزة “التشجيعية”.

وجرى الإعلان عن الفائزين أثناء حفل إحياء ذكرى استشهاد الصحفي مفتاح بوزيد، والذي تنظمه مؤسسة برنيق للصحافة برعاية الهيأة العامة للثقافة.

وأعلنت اللجنة، أنها تستعد للتحضير لاحتفالية كبرى لتسليم الجائزة خلال شهر يونيو القادم.

وجائزة مفتاح بوزيد للصحافة “التقديرية” تمنح لصحفي ليبي بشرط أن يكون له دور ريادي في الصحافة الليبية ولا يزال يمارس العمل الصحفي وقدم من خلال إنتاجه الصحفي إضافة إلى الصحافة الليبية في أي من مجالاتها وألا يقل عمره عن 45 عاما في تاريخ منح الجائزة.

أما الجائزة “التشجيعية” تمنح لصحفي ليبي نشر خلال عام منتج صحفي متميز في أي مجال من المجالات الصحفية وعلى أن يكون قد نشر في إحدى الصحف الليبية أو العربية سواء المطبوعة أو الالكترونية، كما يمكن ترشيح مواد أعدها فريق صحافي (بحد أقصى ثلاثة صحافيين) وتوزع الجائزة بالتساوي فيما بينهم، على ألا يزيد عمر المترشح عن 45 عامًا.

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