«الصحة العالمية»: إرسال فرق طارئة للمناطق النائية لمساعدة آلاف المرضى

أرسلت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، فرقًا طارئة إلى المناطق النائية في ليبيا كل أسبوع لمساعدة آلاف المرضى، وذلك بدعم من عمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية (ECHO) ومكتب المساعدات الخارجية للكوارث (OFDA).

وعلى مدار الأعوام الثمانية الماضية، فر الأشخاص في ليبيا من العنف والدمار، إذ يعيش الكثيرون الآن في مستوطنات للنازحين ، بينما يكافح آخرون يعيشون في مدنهم الأصلية للحصول على الرعاية الطبية.

