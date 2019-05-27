احتفالية لتأبين شهداء المصالحة في بني وليد 

نظمت إدارة الخدمات الصحية بني وليد بحضور عمادة البلدية ومراقبة التعليم وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة احتفالية لتكريم أهالي شهداء الصلح والمصالحة الشيخ عبد الله إنطاط والشيخ خميس إسباقة ورجلي الأمن موسى الضبع وعادل بن جديرية.

وطالت أيادي الغدر بمنطقة مزدة الرجال الـ4 أثناء عودتهم من ملتقى للصلح بين المشاشية والزنتان في الـ29 من سبتمبر عام 2017 ليأتي هذا التكريم وفاء لأرواحهم ولما قدموه من تضحيات في سبيل وأد الفتن ورأب الصدع بين الإخوة المتناحرين.

وأكد جميع المشاركين في الاحتفالية ضرورة متابعة قضية الشهداء الـ4 والبحث عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة والقصاص منهم في أسرع وقت ممكن.

وكان للشهيدين إسباقة وإنطاط دور كبير في الصلح والمصالحة بين المتخاصمين على مستوى ليبيا إلا أن هذا لم يرق لكائنات العتمة التي لا تريد إلا الشقاق وإشعال نار الفتنة ودوام الفوضى في البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية