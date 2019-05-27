ارتفاع حصيلة ضحايا ونازحي حرب طرابلس

كشفت منظمة الصحة العالمية عن حصيلة جديدة لقتلى وجرحى ونازحي الحرب الدائرة على تخوم العاصمة طرابلس منذ الـ4 من أبريل الماضي.

وأشار المتحدث الرسمي باسم المنظمة أحمد العليقي في بيان صادر عنه إلى أن عدد القتلى بلغ حتى الـ26 من مايو الجاري 562 قتيلا فيما بلغ عدد الجرحى 3417 بينهم 146 مدنيا في وقت نزح فيه نحو 82 ألفا من السكان على خلفية استمرار الحرب بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وأكد البيان قيام منظمة الصحة العالمية بنشر 3 فرق طبية طارئة لتقديم خدماتها ومن بينها العمليات الجراحية الكبرى التي وصل عددها إلى أكثر من 246 عملية فضلا عن تزويد المؤسسات الصحية بمجموعات دوائية للولادات الطبيعية والقيصرية ومساعدات أخرى للنازحين.

وأضاف البيان أن عدد المستفيدين من خدمات الفرق الطبية التابعة للمنظمة المنتشرة في مختلف المناطق بلغ 5362 مريضا مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الشركاء بأدنى الإمكانات المالية المتوفرة التي لم تتجاوز الـ12% من ميزانية الاستجابة الصحية للعام 2019.

واختتم البيان بالاستهجان الشديد لاستهداف سيارتي إسعاف في منطقة طريق المطار في العاصمة طرابلس والأطقم الطبية الذي أدى لمقتل طبيب ومسعف وإصابة طبيب و2 آخرين.

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