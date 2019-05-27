مؤسسة النفط تكشف سبب اندلاع حريق في مصحة النفط

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم، أن الحريق الذي اندلع يوم الجمعة بمصحة النفط بمنطقة غرغور في طرابلس، كان نتيجة قصف مباشر لمبنى المصحة؛ وهو ما توصلت إليه نتائج التحقيقات التي قام بها جهاز الأمن الداخلي، إضافة إلى تقرير المباحث الجنائية.

وأدانت المؤسسة الوطنية للنفط بشدة استهداف المنشآت المدنية والمرافق الطبية، معربة عن بالغ قلقها إزاء المحاولات الرامية إلى تعريض حياة مرضى المصحة وموظفيها للخطر، كما طالبت المؤسسة بإجراء تحقيقات دولية، ومقاضاة مرتكبي هذه الأفعال الشنيعة،لأنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي.

من جانبه قال رئيس المؤسسة، مصطفى صنع الله، إن استهداف مثل هذه المرافق يعتبر عملا شنيعا، ولا بد من المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، من أجل وضع حد لهذا العنف .

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