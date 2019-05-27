استمرار التقلبات الجوية على شرق ليبيا

بنغازي-العنوان

أشارت توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، إلى استمرار تأثر مناطق شرق ليبيا بامتداد منخفض جوي صحراوي ينتج عنه تقلبات جوية على مناطق الشمال الشرقي.

وأوضح المركز، أن تلك التقلبات ستكون مصحوبة بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ورياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تصل إلى (60) كم/س خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار واحتمال هبوط الرؤية الافقية على بعض المناطق.

وبين المركز، أن الرياح ستتحول تدريجيًا من مساء اليوم إلى شمالية غربية مع تحسن في حالة الطقس وانخفاض في درجات الحرارة.

ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على مناطق الشمال الشرقي والجنوب تتراوح ما بين (33 –41) مئوية، وتصل يوم إلى (45) مئوية على السرير وتازربو.

في المقابل تكون الأجواء معتدلة على أغلب مناطق الشمال الغربي مع درجات حرارة قصوى متوقعه تتراوح ما بين(24-30) مئوية وتبقى مرتفعة على أبونجيم وتسجل ما بين(35-41) مئوية ولا تتجاوز(32) مئوية على غدامس والحمادة.

ومع تكاثر السحب خلال هذه الايام على بعض مناطق الخليج، الوسط، الجنوب والشمال الشرقي؛ فإن هناك احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية خاصة على أقصى مناطق الجنوب الغربي.

إلى ذلك حّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من ريح “شرش” قوي على الخليج ويكون شرقي على درنة وطبرق تصل سرعته اليوم إلى (25) عقدة.

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