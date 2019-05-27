وليامز لـ عدل الوفاق: نشعر بالقلق بشأن حالة حقوق الإنسان في السجون

ليبيا – التقى وزير عدل الوفاق محمد عبد الحميد أمس الأحد نائبة رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل ملف حقوق الإنسان في ليبيا والإجراءات المتخذة لإعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي يتوجب تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان نهاية العام الجاري.

وتطرق المجتمعون إلى التحديات التي تواجه وزارة عدل الوفاق في أداء وضمان استمرار عمل مرافقها لاسيما مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وبحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة أكدت وليامز على دعم البعثة لتحسين قدرات الشرطة القضائية ، معربةً عن قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في السجون والتي تتطلب إجراءً فوريًا.

هذا وحضر الاجتماع مدير إدارة العلاقات العامة والتعاون ومدير المكتب القانوني بوزارة العدل وعضوين عن قسم سيادة القانون وحقوق الإنسان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية