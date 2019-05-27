مديرية مصراتة تضع خطة لتأمين المدينة

بحثت مديرية أمن مصراتة صباح الاثنين في اجتماع موسع بمقر ديوان المديرية بالمدينة سبل تفعيل خطة أمنية للحفاظ على الأمن في المدينة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وجاء هذا الاجتماع ضمن الخطوات التي قررتها مديرية أمن مصراتة للمجاهرة بالأمن في المدينة، و كان الاجتماع بحضور مدير أمن مصراتة العميد المهدي أبوسنينة ومساعد المدير للشؤون الأمنية وبحضور رؤساء الأقسام و المراكز والنقاط التابعة للمديرية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تفعيل الخطة الأمنية المتعلقة بتأمين المدينة وخاصة الشوارع الرئيسية والمجاهرة بالأمن ومنع حدوث أي خروقات أمنية قد تهدد أمن وسلامة المواطن والممتلكات والمرافق العامة والخاصة.

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