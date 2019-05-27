اخبار ليبيا الان عاجل

الحضيري: الطيار المرتزق نقل إلى بنغازي وكشف عن معلومات خطيرة

تم النشر منذُ 30 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

كشف عضو مكتب المدعي العام العسكري بالجيش، عادل الحضيري، عن نقل الطيار المرتزق، “جيمي ريس، بعد القبض عليه إلى سجن في بنغازي، واعترف بمعلومات خطيرة.

الحضيري أوضح في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، أن الطيار المرتزق كشف عن أن تجنيده كمرتزق في قاعدة الكلية الجوية في مصراتة لم يكن فرديا، بل كان ضمن عملية منظمة بدأت منذ أكثر من أربع سنوات، بهدف بناء قوة جوية بالمدينة، بعد أن رفض الطيارون الليبيون القتال مع من وصفهم بـ”الميليشيات الإسلامية” التي تسيطر على المدينة.

وأشار عضو مكتب المدعي العام، إلى أن الطيار المرتزق ذكر أن هناك طيارين ومهندسي طيران وفنيين من الإكوادور، يعملون في القاعدة منذ ألفين وأربعة عشر، إضافة إلى طيارين آخرين من البرتغال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك