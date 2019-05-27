الحضيري: الطيار المرتزق نقل إلى بنغازي وكشف عن معلومات خطيرة

كشف عضو مكتب المدعي العام العسكري بالجيش، عادل الحضيري، عن نقل الطيار المرتزق، “جيمي ريس، بعد القبض عليه إلى سجن في بنغازي، واعترف بمعلومات خطيرة.

الحضيري أوضح في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، أن الطيار المرتزق كشف عن أن تجنيده كمرتزق في قاعدة الكلية الجوية في مصراتة لم يكن فرديا، بل كان ضمن عملية منظمة بدأت منذ أكثر من أربع سنوات، بهدف بناء قوة جوية بالمدينة، بعد أن رفض الطيارون الليبيون القتال مع من وصفهم بـ”الميليشيات الإسلامية” التي تسيطر على المدينة.

وأشار عضو مكتب المدعي العام، إلى أن الطيار المرتزق ذكر أن هناك طيارين ومهندسي طيران وفنيين من الإكوادور، يعملون في القاعدة منذ ألفين وأربعة عشر، إضافة إلى طيارين آخرين من البرتغال.

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