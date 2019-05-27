دور للجضران..الخرطوش: جلب مجموعة من “جبهة النصرة” إلى طرابلس مع مدرعات (كيربي) التركية

أخبار ليبيا24

أكد المسؤول الإعلامي في اللواء 73 مشاة المنذر الخرطوش أن مجموعة محسوبة على جبهة النصرة قدمت إلى العاصمه طرابلس من تركيا مع شحنة المدرعات (كيربي).

وأضاف الخرطوش أن هذه المجموعه متواجدة بنسبة كبيرة في الزاوية وهي خليط من الجنسيات المختلفة ومنهم من يحمل الجنسية الليبية وكان يقاتل في سوريا.

وقال المسؤول الإعلامي :”إن جماعة تابعة لتنظيم الدولة الإرهابي “داعش” في مدينة الزاوية تحت مسمى كتيبة “أبو عبيدة” وأقصد هنا شعبان هدية المتواجد في المغرب”.

وأفاد الخرطوش أن عدد من مدرعات (كيربي) متواجد في مدينة مصراتة وسيتم تسليمها لمجموعة الإرهابي إبراهيم الجضران الذي بدوره لديه عدد من المعارضة التشادية ولديه أيضا وجهة محددة.

وأوضح أنه تم رصد كافة تحركاتهم، لافتا إلى أن لمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة تحدث عن هذا الأمر ولا يوجد رد فعل والرصد منذ أيام.

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