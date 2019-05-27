ويليامز قلقة من وضع السجون في طرابلس

طرابلس-العنوان

أعربت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، عن قلقها بشأن حالة حقوق الإنسان في السجون الواقعة تحت سلطة وزارة العدل بالحكومة المؤقتة.

ودعت ويليامز، أثناء لقائها يوم الأحد مع وزير العدل المفوض في حكومة الوفاق، محمد لملوم، إلى ضرورة اتخاذ إجراءً فوريًا حاليها.

وأكدت وليامز، دعم الأمم المتحدة لتحسين قدرات الشرطة القضائية.

ووفقًا لمكتب إعلام الوزارة، فقد تناول اللقاء، ملف حقوق الإنسان في ليبيا والإجراءات المتخذة لإعداد تقرير الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي يتوجب تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان نهاية العام الجاري.

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