صحة المؤقتة تبحث استجلاب 500 عنصر طبي للعمل في المستشفيات

عقد مدير إدارة المناطق الصحية، والمكلف بإدارة المستشفيات بوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، إسماعيل العيضة، اجتماعا لبحث احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية، تمهيدا لاستجلاب عناصر طبية مساعدة لتغطية العجز.

وتمت خلال الاجتماع الذي عقد في قاعة الاجتماعات بمستشفى الجلاء بمدينة بنغازي، دراسة آليات العمل لوضع قرار رئاسة الوزراء موضع التنفيذ، والذي يتضمن تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المستشفيات، إضافة إلى بحث تنفيذ قرار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات، بشأن استقطاب خمسمئة عنصر طبي للعمل في المستشفيات الليبية.

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