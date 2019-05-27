عبدالعزيز: إلى متى سنظل ندافع حول طرابلس وهل نحن عاجزون عن نقل المعركة إلى الرجمة ؟!

ليبيا – قالى عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمود عبدالعزيز الورفلي عضو جماعة الاخوان المسلمين المصنفة جماعة ارهابية من قبل البرلمان بأن من وصفهم بـ”قواتنا الباسلة” تقاتل من وصفهم بـ”البغاة” (القوات المسلحة الليبية) ، زاعماً بأن الأخيرة تريد إرجاعهم لحكم الفرد والعائلة حسب زعمه.

الورفلي أعرب في تدوينة على موقع “فيسبوك” عن أسفه الشديد لفقدانهم مقاتليهم ، متسائلاً :” الى متى ستظل قواتنا تدافع حول طرابلس؟ وهل نحن عاجزون عن رد العدوان ونقل المعركة الى الرجمة وتخليص البلاد من هذا الشيطان؟ “.

وأشار إلى أنهم نادوا منذ بداية ما وصفه بـ”العدوان” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) بضرورة تشكيل حكومة حرب تكون مهمتها رد من وصفهم بـ”البغاة” وتخليص البلاد والعباد من شرهم، مبيناً بأنهم شاهدوا تخلي العالم عن كل وعوده لحكومة الوفاق وشرعيتها وكيف قلبوا لها ظهرهم..

وقال :” للاسف الشديد أدار المجلس الرئاسي وحكومته ظهره لكل النداءات واستمر في طريقه غير عابئ او غير مدرك لخطورة الحرب وأن اطالة فترتها في غير صالحنا . وللاسف الشديد يعمل السيد السراج ومستشاريه بطريقة لن تتقدم بِنَا خطوة واحدة للقضاء على عصابات الكرامة الإرهابية “.

وتابع قائلاً :” فالتداخل في المهام والفساد وأحياناً تأخير الحسم في المواضيع الحساسة وسيطرة اصحاب الأيادي المرتعشة على القرار في اغلب المؤسسات هو الذي اتسمت به إدراته لهذه الفترة “.:

وطالب الورفلي بضرورة إصدار قرار عاجل بتكوين حكومة حرب تعمل على ادارة البلاد الى حين الخلاص مما وصفه بـ” شر تنظيم الكرامة الإرهابي” ، داعياً غلى أن تكون حكومة الحرب مكونة من شخصيات شجاعة لديها القدرة على اتخاذ القرارات الضرورية في هذه المرحلة ومتابعة تنفيذها.

كما طالب الورفلي رئيس الرئاسي فائز السراج بالاستقالة في حال عدم قدرته على تكوين هذه الحكومة في خلال أسبوعين ، داعياً المقاتلين على الارض إلى تكوين حكومة لها القدرة على ادارة الحرب دون تسويف او ارتعاش حسب تعبيره.

واختتم تدوينته قائلاً :” ولمن يتعلل بالشرعية فأقول له دمت غبياً. فالشرعية لمن يسيطر على الارض والا فحفتر الذي يقتل ويدمر ماهي شرعيته الا قوته”.

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