مكتب المدعي العسكري للجيش يكشف تفاصيل اعترافات الطيار البرتغالي

أكد عضو مكتب المدعي العام العسكري بالجيش، عادل الحضيري، أن الطيار البرتغالي الذي تم ضبطه خلال الأيام الماضي أدلى باعترافات هامة وخطيرة.

وأضاف الحضيري، في تصريحات لوكالة “نوفا” الإيطالية، ، أن ” الطيار اعترف انه تم تجنيده في قاعدة الكلية الجوية في مصراتة ضمن عملية منظمة بدأت منذ أكثر من أربع سنوات، بهدف بناء قوة جوية بالمدينة، بعد أن رفض الطيارون الليبيون القتال”.

وأكمل الحضيري، أن الطيار اكد أن هناك طيارين ومهندسي طيران وفنيين من الإكوادور، يعملون في القاعدة الجوية.

