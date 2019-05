“باشاغا” يجتمع مع رئيس ديوان المحاسبة

التقى وزير الـداخلية بحكومة الوفاق فـتحي بـاشاغا صـباح الـيوم الاثـنين مـع رئـيس ديـوان الـمحاسبة خـالد شــكشك .

وناقش اللقاء تـطوير قـاعدة الـبيانـات وحـصر الـقوة الـفاعلة والـفعلية ومـا تـرتب عـليه مـن مـزايا وحـقوق للـقوة الـفاعلة الـتي تـعمل بـمهنية واجـتهاد فـي الـعمل فـي هـذه الـظروف الـراهنـة.

كـما تـم خـلال هـذا اللـقاء الـذي عـقد بـمقر ديـوان الـمحاسـبة بـطرابـلس اسـتعراض عـدد مـن الـمواضيع ذات الأهـتمام الـمشترك بـالإضـافة إلـى عـدد مـن الـملـفات الـهامة الـتي تـدخل فـي إهـتمام وزارة الـداخـلـية.

