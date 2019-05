قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصري ، إن مصر تلعب دورا مهما واستراتيجيا لحماية الدول العربية من خطر الإرهاب، خاصة ليبيا التي تشهد صراعات عنيفة.

وأضاف كدواني، أن ” مصر لعبت دورا محوريا في الفترة الماضية للقضاء على الجماعات الإرهابية المسلحة التى حاولت النيل من مقدرات الدولة المصرية وخارج حدودها “.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن “الدولة المصرية تمثل لكل دول المنطقة القائد الحقيقى نحو السلام والتعايش السلمى بين الشعوب، ومواجهة الإرهاب بكل صوره وألوانه”.

The post برلماني مصري : القاهرة لعبت دورا مهما في حماية ليبيا من خطر الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية