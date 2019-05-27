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برلماني مصري : القاهرة لعبت دورا مهما في حماية ليبيا من خطر الإرهاب

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

قال اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصري ، إن مصر تلعب دورا مهما واستراتيجيا لحماية الدول العربية من خطر الإرهاب، خاصة ليبيا التي تشهد صراعات عنيفة.

وأضاف كدواني، أن ” مصر لعبت دورا محوريا في الفترة الماضية للقضاء على الجماعات الإرهابية المسلحة التى حاولت النيل من مقدرات الدولة المصرية  وخارج حدودها “.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن “الدولة المصرية تمثل لكل دول المنطقة القائد الحقيقى نحو السلام والتعايش السلمى بين الشعوب، ومواجهة الإرهاب بكل صوره وألوانه”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • لا يزال المطلوب من مصر اكثر من ذلك قلديها قوة عسكرية جبارة قادرة على الاستخدام القوة الغاشمة لسحق الارهابيين كما يحدث فى سيناء وتستطيع القوات الخاصة ان تاتى بالمطلوبين للعدالة بالتعاون مع الجيش الليبى واذا كان ترامب اعلن من قبل انه يعتمد على مصر والسعودية كحلفاء فى المنطقة بدلا من تركيا وقطر ايام اوباما بن لادن فيجب اقناع الامريكان بالاعتراف بالحكومة المؤقتة ونقل اموال النفط اليها بدلا من الارهابيين بطربلس المحتلة

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