اختتام مسابقة القرآن الكريم بدورة ليبيا للسلام الثالثة ببني وليد

اختتمت بمسجد أبي عبيدة بن الجراح ببني وليد، فعاليات مسابقة القرآن الكريم، ضمن دورة ليبيا للسلام في نسختها الثالثة.

وشارك في المسابقة التي أشرفت عليها جمعية السلام للأعمال الخيرية، ونظمها مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية، أكثر من مئة متسابق من مختلف مراكز تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة .

وحضر فعاليات اختتام المسابقة التي جاءت برعاية مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، عدد من الأئمة والمشائخ، وأولياء أمور الطلبة المشاركين في المسابقة، وجمع من المواطنين .

ووزعت في الختام الشهائد التقديرية والجوائز العينية على الفائزين في جوانب المسابقة الأربعة، كما تم تكريم الشيخ العلامة محمد حامد اليعقوبي، تقديرا لجهوده ودوره في خدمة الإسلام والمسلمين.

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