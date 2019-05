“النهر الصناعي” يعلن تخفيض الإمداد المائي بخط إجدابيا – سرت

كشف جهاز تنفيذ وإدارة النهر الصناعي، عن تخفيض الإمداد المائي بخط إجدابيا – سرت اعتبارًا من يوم السبت الماضي ليصبح 100 ألف متر مكعب يوميًا بسبب انخفاض المنسوب التشغيلي بخزان أجدابيا.

وأضافت إدارة الجهاز، أن التخفيض ناتج عن بعض التجاوزات كالوصلات غير الشرعية بخط إجدابيا – سرت .

كما طالبت بضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة بمدينة سرت للحدُ من اعتداءات البعض من المواطنين على خط المياه المغذي مدينة سرت والمناطق المجاورة لها .

