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تفاصيل لقاء وزير “عدل الوفاق” مع “ويليامز”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

التقى وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد مع  نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” ستيفاني ويليامز “.

وناقش الاجتماع ملف حقوق الإنسان في ليبيا والإجراءات المتخذة لإعداد التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي يتوجب تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان نهاية العام الجاري .

كما تطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه وزارة العدل في أداء وضمان استمرار عمل مرافقها لاسيما مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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