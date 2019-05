تفاصيل لقاء وزير “عدل الوفاق” مع “ويليامز”

التقى وزير العدل بحكومة الوفاق محمد عبد الواحد مع نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ” ستيفاني ويليامز “.

وناقش الاجتماع ملف حقوق الإنسان في ليبيا والإجراءات المتخذة لإعداد التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي يتوجب تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان نهاية العام الجاري .

كما تطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه وزارة العدل في أداء وضمان استمرار عمل مرافقها لاسيما مؤسسات الإصلاح والتأهيل في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد .

