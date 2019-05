أكدت قناة سكاي نيوز نقلا عن مصادر ميدانية وسكان ، أن الجيش يقترب من وسط العاصمة طرابلس في إطار عملية عسكرية للسيطرة على المدينة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن سراج المجبري، مساعد رئيس أركان الجيش الوطني قوله الاثنين إن قواته حققت مكاسب في منطقة صلاح الدين، على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة.

وأوضح اثنان من السكان أن قتالا عنيفا يجري بطول طريق استراتيجي يربط العاصمة بمطارها الدولي.

