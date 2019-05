برلماني : المنتصر في معركة طرابلس سوف يملي شروطه

أكد عضو مجلس النواب بوبكر بعيرة، أن المنتصر في معركة طرابلس هو من سوف يملي شروطه .

ورجح بعيرة، أن المشهد السياسي القادم في البلاد يبدو غامضا الآن، مالم يتم حسم الأمر عسكريًا من قبل أحد أطراف المعركة بالعاصمة طرابلس.

وأضاف بعيرة، أن الوضع السياسي في ليبيا قد أصبح بالغ التعقيد وخاصة بعد أنهار الدماء والانفسام المحلي الذي حصل الآن حول الأزمة في طرابلس، والذي زاد من تعقيد الوضع اصطفافُ المجتمع الدولي وراء الأطراف المختلفة.

