خلال لقائه مع ” السراج”… رئيس الوزراء المالطي : لا حل عسكري للأزمة الليبية

أجرى رئيس وزراء حكومة الوفاق فائز السراج، محادثات اليوم الاثنين في العاصمة المالطية فاليتا مع رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات.

وتناول اللقاء مستجدات الوضع في ليبيا وأحداث طرابلس كما تم بحث عدد من ملفات التعاون المشترك.

وأكد رئيس الوزراء المالطي بأنه لا حل عسكري للأزمة الليبية، وضرورة العودة لمسار الحل السياسي.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الذي حضره عدد من مسؤولي الحكومة المالطية والوفد المرافق للسراج على أهمية التنسيق والتشاور بينهما حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والعمل على تفعيل عدد من اتفاقات التعاون، انطلاقا مما يجمع البلدين من روابط تاريخية وعلاقات متميزة.

واتفق الطرفان على تفعيل اتفاقيات التعاون الصحي وبما يسهل علاج الجرحى والمصابين اثر الاعتداءات الأخيرة ، كما تطرقت المحادثات إلى تنمية المشاريع الاستثمارية المشتركة ومواصلة الاجتماعات بالخصوص، واتفق الجانبان على استئناف الرحلات الجوية التجارية بين البلدين في وقت قريب.

