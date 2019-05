مديرية أمن توكرة توزع سلع غذائية علي أسر “الشهداء”

أعلنت مديرية أمن توكرة عن توزيع سلات رمضانية علي أسر الشهداء التابعين لها.

وقال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن توكرة “خليل البرغثي” أن هذه السلات الرماضانية تضمنت مواد غذائية و سلع تموينية و تمور وحليب، و كذلك لحوم حمراء و الدجاج، وتم توزيعها طبقًا للكشوفات المعدة بوحدة شؤون الشهداء والجرحى بالمديرية.

وأضاف “البرغثي” بأن تضحياتهم ستبقى خالدة مصونة ومقدرة في ذاكرة الوطن ولو بعد رحيلهم, وسيكون هناك جسراً دائماً للتواصل بين مديرية الأمن وأسر وأبناء الشهداء.

