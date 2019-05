أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن تشغيل محطة الضخ الرابطه مساء أمس الأحد لتغدية جميع مدن الجبل وذلك بعد التمكن من صيانة صمام التحكم في التدفق .

وأكد الجهاز، أنه “بعد الانتهاء من تعبئة خزان ابو زيان والمقدر 4 ايام ستصل المياه إلي غريان – الأصابعه – القواليش – ككله – القلعه – الرياينه – المشايشه – الزنتان “.

