أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية ، أن “حماية المدنيين ، الحلول السياسية ، حقوق الانسان ، الشرعية ، حقوق المهاجرين ، عبارات نفاق سياسي وأخلاقي”.

وأضاف نصية، خلال تغريدة له ، أن ” تلك العبارات تستخدمها الدول الكبرى للتغطية على تحركاتها التي تتحكم فيها مصالحها فقط”.

The post نصية: حقوق الإنسان عبارة تستخدمها الدول الكبرى لتحقيق مصالحها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية