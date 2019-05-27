حشرة سوسة النخيل الحمراء تهدد أشجار النخيل بالجفرة

أكد مدير مركز البحوث الزراعية بالمنطقة الغربية مختار عقوب للاقتصادية إصابة النخيل ببلدية الجفرة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

وقال الحشرة اكتشفت منذ نهاية الشهر الماضي وبذل الكثير من الجهود لمقاومتها ضمن لجنة تعمل تحت الإشراف المباشر للبلدية وتتولى التواصل مع الجهات المختصة والمسؤولة.

وأفاد بأن هذه الحشرة قد تكون قد جاءت في الغالب من الخارج وهذا ما أكدته الأخبار التي تتحدث عن حدوث نفس الإصابة في كل من مصر، وتونس، وغيرها من الدول، مضيفا يجب وبشكل عاجل اتخاذ الاجراءات الوقائية والعلاجية للحد من خطورتها الكبيرة على شجرة النخيل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية