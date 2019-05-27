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طلبة الصحة العامة يطلقون حملة توعوية للمعتمرين في مطار بنينا الدولي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 26 مايو 2019 (وال) _ أطلق اتحاد طلبة وأطباء  كلية الصحة العامة بجامعة بنغازي مساء أمس السبت في مطار بنينا الدولي ” حملة توعوية وتثقيفية للمعتمرين إلى بيت الله الحرام”.

تحت شعار ” زيارة بيت الله في أمان الله ” ومن داخل صالة الركاب في مطار بنينا الدولي، قام طلاب وأطباء الصحة العامة بإعطاء المعتمرين مجموعة من النصائح و الإرشادات المهمة التي تساعدهم على وقاية أنفسهم من المشاكل الصحية التي قد يتعرضون لها في أثناء تأديتهم لمناسك العمرة.

و الجدير بالذكر أن هذه الحملة تم إطلاقها برعاية شركتي الديوان وخط التماس لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، بالتعاون مع إدارة نادي النصر والخطوط الجوية الليبية. (وال_بنغازي) أج / ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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