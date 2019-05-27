مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة يسمي مجالس تسييرية جديدة لبلديتي المعمورة والعربان

قرنادة 27 مايو 2019 (وال) – قرر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة برئاسة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني تسمية مجلسا تسييريا لبلدية المعمورة.

وكلف دولة رئيس مجلس الوزراء بحسب القرار رقم “355”، الصادر أمس الأحد، عبد المجيد الحراري رئيسا للمجلس، وبعضوية طارق سعد، عادل عياد، حسام ضو، صلاح أبو عجيلة، عبد الغني أبو حميرة، خيرية حسن.

كما قرر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة تسمية مجلسا تسييريا لبلدية العربان.

وعين مجلس الوزراء، بموجب القرار رقم “345”، أشرف عيسى، رئيسا للمجلس، وبعضوية كل من الصادق خليفة، صلاح علي،عبد المجيد محمد، الهادي عبد الله، ناجي عيسى، أم الخير البهلول.

واختتمت الحكومة المؤقتة قراراتها بالتأكيد على أن يعمل بهذه القرارات فور صدورها، ويلغى كل ما يخالف أحكامها، وعلى الجهات المعنية التنفيذ، على أن تنشر في الجريدة الرسمية. (وال – قرنادة) ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال