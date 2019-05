أكدت البعثة الاممية لدى ليبيا ، أنه من مختلف المنابر وفي الجلسات المغلقة والعلنية، أكدّ الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا إن هناك مخاوف حقيقية من أن تصبح ليبيا، مجدداً، ساحة لتوافد العناصر والجماعات المتطرفة”.

وأضافت البعثة في بيان لها ، أنه لا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بهذا الصدد.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد نشرت اخبار تفيد بأن المبعوث الاممي قد أرسل تقارير سرية تثبت وجود مقاتلي النصرة السورية في معركة طرابلس.

The post البعثة الأممية: “سلامة” حذر علنا من توافد المتطرفين في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية