العيضة يبحث تنفيذ قرار استجلاب (500) عنصر طبي للعمل بالمستشفيات الليبية

بنغازي 27 مايو 2019 (وال)- عقد مدير إدارة المناطق الصحية المكلف بإدارة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضة، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الهيئات رقم (62) لسنة 2019م، بحضور أعضاء اللجنة.

ونوقش في الاجتماع الذي عُقد الأحد، بمقر قاعة الاجتماعات بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي، دراسة آليات العمل لوضع قرار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات ورئيس الوزراء المكلف موضع التنفيذ الذي يتضمن في مادة الأولى تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة المستشفيات الدكتور إسماعيل العيضة، وعضوية مدير عام مستشفى الجلاء بنغازي الدكتور خالد الجازوي، ومدير مستشفى الجمهورية الدكتورة فتحية العريبي، وبعضوية مندوب عن وزارة العمل السيد عامر الحاسي، ومندوبا عن مصلحة الجوازات العقيد طلال أحمد مفتاح.

حيث ناقش رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب المادة الثانية من هذا القرار اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرض استجلاب عدد (500) عنصر طبي وطبي مساعد من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والفلبين، وأوكرانيا، للعمل بالمستشفيات الليبية بهدف سد النقص الحاصل في عدد من التخصصات الطبية وفق الاحتياج المقدم ودراسة احتياجات المستشفيات والمرافق الصحية من العناصر الطبية والطبية المساعدة في مختلف مناطق البلاد.

وفي سياق متصل، قال مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة ورئيس لجنة الاستجلاب إسماعيل العيضة، إن اللجنة المشكلة شرعت بمباشرة أعمالها، وإنها حاليًا تقوم باستقبال احتياجات المستشفيات، والمرافق الصحية تمهيدًا لاستجلاب عناصر طبية وطبية مساعدة لتغطية العجز.

وتابع العيضة، إن وزارة الصحة ستنسق مع وزارة العمل، ومصلحة الجوزات في تنفيذ القرار، واستكمال إجراءات الاستجلاب كافة. (وال-بنغازي) ف ع / ع ط

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