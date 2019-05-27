الإعلان عن الفائزين بجائزة الشهيد مفتاح بوزيد للصحافة

بنغازي 27 مايو 2019 (وال) – أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة مفتاح بوزيد للصحافة اليوم الإثنين عن الفائزين بالجائزة في فرعيها (التقديرية والتشجيعية)، وذلك في دورتها الثالثة لهذا العام 2019، بحضور رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني السيد جمعة الفاخري وعديد من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالجانب الثقافي إلى جانب عديد من الضيوف المهتمين.

وتم عرض شريط مرئي للشهيد مفتاح بوزيد، إضافة إلى تكريم الجهات الداعمة لإحياء هذه الذكرى.

ونال الجائزة “التقديرية” بالمناصفة كل من الصحفي، محمود البوسيفي، وعميد المصورين، محمد كرازة.

كما نالت أيضًا الصحفيتان ريم مراجع العبدلي ورجاء عمر الشيخي بالمناصفة الجائزة “التشجيعية”.

وجرى الإعلان عن الفائزين في أثناء حفل إحياء ذكرى استشهاد الصحفي مفتاح بوزيد، الذي تنظمه مؤسسة برنيق للصحافة برعاية الهيأة العامة للثقافة.

وأعلنت اللجنة، أنها تستعد للتحضير لاحتفالية كبرى لتسليم الجائزة خلال شهر يونيو القادم.

وجائزة مفتاح بوزيد للصحافة “التقديرية” تمنح لصحفي ليبي بشرط أن يكون له دور ريادي في الصحافة الليبية ولا يزال يمارس العمل الصحفي وقدم من خلال إنتاجه الصحفي إضافة إلى الصحافة الليبية في أي من مجالاتها وألا يقل عمره عن 45 عاما في تاريخ منح الجائزة.

أما الجائزة “التشجيعية” تمنح لصحفي ليبي نشر خلال عام منتجًا صحفيًّا متميز في أي مجال من المجالات الصحفية وعلى أن يكون قد نشر في إحدى الصحف الليبية أو العربية سواء المطبوعة أو الالكترونية، كما يمكن ترشيح مواد أعدها فريق صحافي (بحد أقصى ثلاثة صحافيين) وتوزع الجائزة بالتساوي فيما بينهم، على ألا يزيد عمر المترشح عن 45 عامًا. (وال – بنغازي) ر ع / ع ع

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