إفطار جماعي للرابطة الاجتماعية للحي السكني الإمام مالك بالمرج

المرج 27 مايو 2019 (وال)- نظمت الرابطة الاجتماعية للحي السكني الإمام مالك بمدينة المرج إفطارًا جماعيًّا لسكان الحي، بمشاركة شخصيات فنية من مدينتي بنغازي والمرج.

ونظمت الرابطة الإفطار في منتصف الحي، أمس الأحد، بمشاركة (300) شخص، وقد جاءت رعاية هذا التجمع من السكان بالحي.

يذكر بأن الرابطة الاجتماعية لسكان حي الإمام مالك المعروف شعبيًّا بحي “الحلق” قد نظمت عديدًا من المناشط الخيرية، والإنسانية بالمرج، والمدن المتاخمة لها، وكما قد كرمت الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات بالمرج، إلى جانب الأنشطة الرياضية السنوية التي تُقام في كل عام. (وال-المرج) أ ف / ع ط

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