الدرسي: تركيب أجهزة لتحلية المياه في قسم التعقيم بطبي بنغازي

بنغازي 27 مايو 2019 (وال)- أفادت رئيس قسم التعقيم المركزي ومدير إدارة التمريض في مركز بنغازي الطبي صباح الدرسي، تركيب أجهزة تحلية المياه في قسم التعقيم بالمركز.

وأضافت الدرسي، بدأنا في صيانة وتركيب كاميرات مقابل كل جهاز ومقابل أجهزة التعقيم أيضا، وأنه سوف يجري قريبا صيانة عدد 5 أجهزة لتحلية المياه الموجودة في قسم العمليات كي يعود الوضع كما كان سابقا.

وتابعت، يضم قسم التعقيم المركزي، عدد (26) طبيب صحة بيئية، يعملون وفق جدول عمل منظم، ويجري التنسيق في إعداد خطط مستقبلية للرفع من مستوى القسم الدقيق جدا خلال الفترة المقبلة.

وأشارت، إلى أن الوضع في قسم التعقيم يتحسن بطريقة جيدة والأطباء والعاملون به في قمة التعاون والالتزام خاصة في شهر رمضان، وإنه لا يوجد أي عرقلة أو تأخير أو غياب. (وال-بنغازي) ف ع / ع ط

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