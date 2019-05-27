بيان للبعثة الأممية لدى ليبيا يوضح بشأن حقيقة إحاطة “غسان سلامة” المغلقة

أصدرت البعثة الاممية لدى ليبيا بياناً توضيحياً بشأن الإحاطة السرية والتي قدمها المبعوث الدولي غسان سلامة في جلسة مجلس الأمن المغلقة.

وأكدت البعثة في بيانها صادر عنها، أن غسان سلامة في مختلف المنابر وفي الجلسات المغلقة والعلنية، أكد إن هناك مخاوف حقيقية من أن تصبح ليبيا، مجدداً، ساحة لتوافد العناصر والجماعات المتطرفة”.

وأضافت البعثة في بيان لها ، أنه لا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بهذا الصدد الصادر بشأن الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا.

وكانت وسائل إعلام ليبية قد نشرت اخبار تفيد بأن المبعوث الاممي قد أرسل تقارير سرية تثبت وجود مقاتلي النصرة السورية في معركة طرابلس.

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