“رسالة سرية” تحرج سلامة والوفاق

كشفت وسائل إعلام عن توجيه مبعوث المجلس الرئاسي بالأمم المتحدة المهدي المجربي، “رسالة سرية” إلى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة حول الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أمام مجلس الأمن الدولي يوم 24 مايو الجاري.

وبحسب ما ذكرت صحيفة المرصد الإلكترونية، فإن المجربي أشار في “الرسالة السرية” إلى أن سلامة قدّم معلومات خلال الجلسة المغلقة تتنافى مع تلك التي ذكرها في الجلسة المفتوحة.

وذكر المجبري أن المبعوث الأممي تحدث لأعضاء مجلس الأمن عن الاشتباكات الدائرة في ضواحي طرابلس، وأخبرهم أنه استدل من خلال معلومات استخباراتية بأن أحد أطراف الصراع قام بالاستعانة بمجموعات إرهابية قادمة من مدينة إدلب السورية، في إشارة لأطراف موالية لحكومة الوفاق.

وفيما يبدو أنه رد على “رسالة المجربي”، قالت البعثة الأممية بحسابها في “تويتر”، “من مختلف المنابر وفي الجلسات المغلقة والعلنية، أكدّ الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا أن هناك مخاوف حقيقية من أن تصبح ليبيا، مجدداً، ساحة لتوافد العناصر والجماعات المتطرفة. ولا صحة لما نشر من تضليل إعلامي بهذا الصدد”.

وكان قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر اتهم غسان سلامة، الأحد، بالتحول إلى وسيط منحاز لأحد الأطراف في ليبيا، مضيفا في مقابلة مع صحيفة لوجورنال دو ديمانش الفرنسية، أن سلامة والمعارضين للجيش الوطني يريدون تقسيم ليبيا، متعهدا بعدم السماح بذلك.

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