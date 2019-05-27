مصادر عسكرية: الجيش يتقدم في منطقة صلاح الدين ويقترب من مركز طرابلس

أكدت وسائل اعلام نقلا عن مصادر ميدانية وسكان، أن قوات الجيش الوطني سجلت تقدما في منطقة صلاح الدين، وإقتربت من وسط العاصمة طرابلس في إطار العملية العسكرية التي يسعى من خلالها للسيطرة على المدينة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن سراج المجبري، مساعد رئيس أركان الجيش الوطني قوله إن قوات الجيش الوطني حققت مكاسب في منطقة صلاح الدين، على بعد بضعة كيلومترات من مركز المدينة.

وأوضح سكان محليون أن قتالا عنيفا يجري بطول طريق استراتيجي يربط العاصمة بالمطار الدولي.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا، ونزوح الآلاف.

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