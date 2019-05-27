باشاغا وشكشك يبحثان مزايا “القوة الفاعلة”

ناقش وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الاثنين، عددا من المواضيع المشتركة التي تهم الجانبين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته بحسابها في “فيسبوك”، إن اللقاء الذي عقد بمقر ديوان المحاسبة في طرابلس، بحث تطوير قاعدة البيانات وحصر القوة الفاعلة التي تعمل في الوقت الحالي وما ترتب عليه من مزايا وحقوق للقوة التي تعمل في العمل في هذه الظروف الراهنة.

ولفتت الوزارة إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى عدد من الملفات التي تدخل في اختصاص وزارة الداخلية.

يشار إلى أن آخر لقاء جمع الطرفين كان في فبراير الماضي، حيث بحث الطرفان الإجراءات المالية المتعلقة بوزارة الداخلية والمشاكل والعراقيل التي تواجهها.

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