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العليقي: اشتباكات طرابلس أدت لنزوح 82.000 شخص

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية احمد العليقي أن اشتباكات العاصمة طرابلس أدت إلى نزوح نحو 82.000 شخص.

وقال العليقي في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه إن عدد القتلى جراء الاشتباكات بلغ حتى أمس الاحد  562 قتيلاً و 3417 جريحًا  منهم 146 مدني.

وأوضح العليقي أن منظمة الصحة العالمية نشرت ثلاث فرق طبية طارئة تقدم الخدمات الطبية والتي تشكل الجراحية جزء منها حيث وصل عدد العمليات الجراحية الكبرى التي اجريت إلى أكثر من 246 عملية هذا فضلاً عن تزويدهم بمجموعات دوائية للولادات الطبيعية والقيصرية ووصل عدد  المستفيدين من خلال الفرق الطبية التابعة للمنظمة والمنتشرة في مختلف المناطق إلى 5,362 مريض.

وأكد العليقي أن منظمة الصحة العالمية تعمل مع الشركاء بأدنى الإمكانيات المادية المتوفرة والتي لا تتجاوز 12% من ميزانية الاستجابة الصحية لسنة 2019 مؤكدة استهجانها  الشديد لاستهداف سيارتي إسعاف في منطقة طريق المطار في العاصمة طرابلس والأطقم الطبية وآخرها الأسبوع الماضي والتي أدت الي مقتل طبيب ومسعف وإصابة طبيب واثنين اخرين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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