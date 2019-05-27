40 فلبينيًا يرفضون مغادرة ليبيا

كشفت وزارة الشؤون الخارجية الفليبينية أن 40 ممرضًا ومهندسًا رفضوا العودة إلى بلادهم إلى جانب عمال آخرين، مؤكدين أنهم في أمان في طرابلس رغم حالة الحرب المستمرة.

وأحصت الوزارة نحو ألفي فليبيني في ليبيا، نصفهم موجودون في طرابلس، وعلى الرغم من دعوتهم للعودة إلزاميًّا في وقت سابق من هذا الشهر، عاد 55 عاملاً فليبينيًّا فقط إلى بلادهم، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية فليبينية اليوم الإثنين.

وقال سفير دولة الفليبين لدى ليبيا، الميرج كاتو، إن بعض مواطنيه اختاروا البقاء في البلاد بسبب رواتبهم وغالبيتهم ممرضات يعملن في المستشفيات.

والأسبوع الماضي، وصل المهندسون الفليبينيون الثلاثة الذين جرى تحريرهم بعد خطفهم واحتجازهم كرهائن في ليبيا إلى بلادهم.

وجرى خطف المهندسين الفليبينيين وزميلهم في كوريا الجنوبية من قبل مجموعة مسلحة من موقع منظومة الحساونة التابع لجهاز النهر الصناعي في يوليو 2018.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

