رئيس مجلس النواب يزور نادي البرانس الرياضي

قام رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى بزيارة الى نادي البرانس الرياضي الثقافي الاجتماعي بمدينة القبه.

وقال المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي إن صالح التقى خلال الزيارة إدارة النادي واعضاء من الجمعية العمومية وعدد من الرياضيين وجمهور النادي واطلع على المشاريع المقامة بالنادي والتي منها الملعب والإنارة ومدرجات الجمهور والمرافق الادارية والألعاب.

وحث صالح القائمين على النادي على تنفيذ رسالة النادي التي تأسس من اجلها وهي ممارسة الرياضة في كل الالعاب الرياضية والاهتمام بتكوين مكتبة ثقافية بالنادي ليؤدي دوره الثقافي كما يؤديه في الرياضة وكذلك الجانب الاجتماعي بين اعضاء النادي وبيئته.

وكان صالح زار المستشفيات والمدارس ومشاريع الطرق والإنارة في مدينة القبة وضواحيها والتي تشهد تنفيذ مشاريع في عدة مجالات وتوفير معدات وتجهيزات لعدد من المدارس والمستشفيات ببلدية القبة.

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