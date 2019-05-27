النهر الصناعي يكشف أسباب تخفيض الإمداد المائي بخط إجدابيا سرت

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تخفيض الإمداد المائي بخط إجدابيا – سرت بسبب التجاوزات والوصلات غير الشرعيه.

وقال الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” إنه تم تخفيض الأمداد المائي بخط إجدابيا – سرت اعتبارا من يوم السبت الماضي ليصبح 100,000 متر مكعب يومياً بسبب انخفاض المنسوب التشغيلي بخزان إجدابيا وذلك ناتج عن بعض التجاوزات كالوصلات غير الشرعية بخط إجدابيا – سرت .

وأكدت إدارة الجهاز على ضرورة تحرك الجهات ذات العلاقة بمدينة سرت للحدُ من اعتداءات بعض المواطنين على خط المياه المغذي لمدينة سرت والمناطق المجاوره لها مطالبة بضرورة الالتزام بالمخصصات المائية وتقنين الاستهلاك في المشاريع الزراعية.

وأوضح الجهاز أنه من المتوقع عودة المياه للتدفق بمدينة سرت والمناطق المجاوره بالكميات المخصصة خلال أسبوع.

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