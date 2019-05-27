البحث الجنائي تاجوراء: جاهزون لتنفيذ أي تعليمات لحفظ الأمن بالمدينة

قام رئيس غرفة العمليات بمديرية أمن تاجوراء رفقة مدير مكتب مدير الأمن بزيارة لمكتب البحث الجنائي تاجوراء أثناء آذان المغرب للوقوف على سير العمل داخل المكتب.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن رئيس مكتب البحث الجنائي تاجوراء أكد بأن المكتب يعمل بكامل أعضاءه وجاهز لتنفيذ اي تعليمات صادره عن المديرية لحفظ الأمن والأمان داخل بلدية تاجوراء واستعدادها لتقديم المساعدات للمواطنين في أي وقت.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الزيارة تأتي تنفيذا لتعليمات مدير أمن تاجوراء بشأن متابعة أعضاء الشرطة والتفتيش على المراكز وأقسام الشرطة التابعين لمديرية أمن تاجوراء.

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